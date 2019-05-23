Мини-футбол. "Тюмень" стала соперником КПРФ по финалу Суперлиги

В чемпионате российской Суперлиги по мини-футболу (футзалу) определились финалисты плей-офф. Первыми в финал вышли представители клуба КПРФ, обыгравшие "Новую Генерацию". Их соперниками стали футзалисты "Тюмени", переупрямившие "Динамо-Самару".

Самарское "Динамо" и "Новая Генерация" преподнесли главные сенсации стартового раунда плей-офф, оставив не у дел, соответственно, более высоко "посеянные" "Синару" и "Газпром-Югру". Впрочем, этими сюрпризами дело и ограничилось.

"Генерация" проиграла серию футзалистам КПРФ со счетом 0:3. "Динамо-Самара" продержалось чуть дольше, победив в первой встрече серии, но затем проиграв три следующие, в том числе – две на своей площадке.