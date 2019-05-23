Книжный салон в Петербурге посвятили столетию Даниила Гранина и Году театра

Книжный салон в Петербурге в этом году посвятили столетию писателя-фронтовика Даниила Гранина и Году театра. Открытие международного мероприятия прошло сегодня, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

В работе салона традиционно принимают участие представители из разных регионов России, а также зарубежные гости. Большое количество самых разных мероприятий — творческих встреч, презентаций, театральных представлений, конференций и дискуссий ждет его участников. В этот раз в честь юбилея знаменитого петербургского писателя, общественного деятеля, фронтовика Даниила Гранина впервые будет проведен "Марафон добра". Это благотворительная акция, в рамках которой каждый желающий сможет принести книги в дар, а затем все они будут переданы в региональные библиотеки. Также в рамках салона вручат премию "Нацбест".

В церемонии открытия салона приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, другие почетные гости. Мэр пообещал оказывать литературным изданиям города на Неве всяческую поддержку.