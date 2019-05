"Барселона" в контракте новичка клуба прописала сумму отступных в размере 100 млн евро

Полузащитник голландского "Гронингена" Людвиг Рейс продолжит карьеру в испанской "Барселоне". "Сине-гранатовые" прописали в соглашении 18-летнего хавбека сумму отступных в размере 100 миллионов евро.

Голландец, которому 1 июня исполнится 19 лет, подписал контракт с каталонцами, рассчитанный на три года с опцией продления еще на два года. Как сообщает пресс-служба "Барселоны", за переход футболиста "сине-гранатовые" заплатили 3,25 млн евро.

🔵🔴📝 LATEST NEWS: Dutch midfielder Ludovit Reis joins Barça from FC Groningen, where he played 50 official games, signing a deal for the next three seasons



