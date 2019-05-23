"Не вполне здоров": монах простил порезавшего его игумена, а патриарх лишил его сана

Получивший ножевое ранение в келье Троице-Сергиевой лавры иеродьякон Поликарп (в миру Николай Сидоров) простил своего обидчика — игумена Севастиана (Николая Запольнова), которого сейчас допрашивают полицейские. В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил его сана священника, сообщила в четверг пресс-служба Лавры.

"Недоразумение было все. Никаких претензий к нему не имею. В Русской церкви очень много искушений", — заявил сразу после операции монах, получивший несколько ножевых ранений.

Причиной произошедшего 22 мая инцидента первоначально назывался конфликт из-за пожертвований мирян, однако пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков опроверг эту версию. По его данным, игумен Севастиан "не вполне здоров" и был тот момент сильно пьян.

"Святейший патриарх утвердил решение духовного собора Троице-Сергиевой лавры о лишении игумена Севастиана права ношения монашеских одежд и лишении священного сана", — говорится в сообщении.

В настоящее время 62-летний игумен дает показания, в его отношении завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".