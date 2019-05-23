Испанский защитник Хуанфран летом покинет "Атлетико"

Испанский правый защитник мадридского "Атлетико" Хуанфран Торрес летом покинет команду. Ранее стало известно, что клуб покинут капитан команды, уругвайский защитник Диего Годин и французский нападающий Антуан Гризманн.

Хуанфран является воспитанником другого мадридского клуба – "Реала". В 2006-м стал игроком "Осасуны", откуда зимой 2011 перебрался в "Атлетико" за 4,25 млн евро. Помимо, этого в 2005 году на правах аренды защищал цвета каталонского "Эспаньола".

В стане "матрасников" испанец принял участие в 355 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 41 результативную передачу. Также на его счету 22 мяча и один гол за сборную Испании.

Хуанфран становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.