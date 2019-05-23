СМИ: собран второй военный транспортник Ил-112В

Второй образец новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В собран специалистами воронежского авиационного завода и Центрального аэрогидродинамического института. В воздух он не поднимется, грузовик отправят в ЦАГИ, где в июле 2019 года начнутся его ресурсные испытания, пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Напомним, первый полет транспортника состоялся 30 марта 2019 года. На данный момент идет процесс доработки Ил-112В, чтобы он соответствовал всем требованиям военных. Это может занять от 8 до 10 месяцев.

Ил-112В сменит в российских ВКС устаревший грузовик Ан-26. Грузоподъемность нового военно-транспортного самолета достигает 5 тонн, крейсерская скорость – 500 километров в час. Технические характеристики Ил-112В должны быть на 30-40% выше, чем у предшественника.