Адвокат: наркотики нашли у тещи Абызова

Следствие обнаружило наркотики в квартире тещи экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал адвокат бывшего чиновника Сергей Дрозда, подчеркнув, что обвинение не инкриминирует его подзащитному хранение наркотиков.

Другой адвокат Абызова Александр Аснис, как сообщает "Интерфакс", рассказал, что квартира в Обыденском переулке, дом № 5 не принадлежала бывшему министру открытого правительства.

Защитник сообщил, что апартаменты были арендованы Абызовым для того, чтобы перекрыть доступ по балконам к своей квартире. Он подчеркнул, что его подзащитный никогда не бывал в этом помещении и не использовал в личных целях.

Аснис отметил, что в данной квартире проходил ремонт и "каким образом там оказалось это незначительное количество наркотиков — неизвестно".

Информацию о найденных наркотиках озвучил в Басманном суде Москвы следователь, сославшись на соответствующее заключение экспертов.

В ответ адвокат Руслан Кожура заявил, что на пакетике с наркотиками нет отпечатков пальцев Абызова. В итоге дело было выделено в отдельное производство.

Абызов был задержан 26 марта 2019 года по обвинению в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Ему его подозревают в том, что он вместе с подельниками в 2011-2014 годах вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, которые были похищены у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети". Абызов был арестован на два месяца.