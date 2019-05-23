Стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира с США

В матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы сыграет с США. Тренерский штаб российской национальной команды во главе с Ильей Воробьевым объявил стартовый состав на матч с американцами.

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев

Первое звено: Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Михаил Григоренко – Евгений Малкин (А) – Евгений Дадонов.

Второе звено: Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин – Евгений Кузнецов – Кирилл Капризов.

Третье звено: Динар Хафизуллин – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Артем Анисимов – Никита Кучеров.

Четвертое звено: Никита Задоров, Илья Ковальчук (К) – Сергей Андронов – Иван Телегин, Александр Барабанов

Напомним, матч Россия – США состоится в четверг, 23 мая и пройдет в словацком городе Братислава, начало – в 17:15 по московскому времени.