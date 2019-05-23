Британский триатлонист получил перелом таза, столкнувшись с оленем

Известный британский триатлонист Стюарт Хейз получил весьма серьезные травмы во время велосипедной тренировки, столкнувшись с оленем в лондонском Ричмонд-Парке. 40-летний спортсмен раздробил кости таза и вынужден был отправиться в госпиталь.

"Как только я свернул за угол, прямо на меня наскочил олень, — цитирует Хейза Reuters со ссылкой на Evening Standard. – Я сильно ударился о его голову, он отлетел в сторону, а я приземлился на бедро. Сначала я думал, что все в порядке, но когда я попытался встать, моя нога просто подогнулась".

Теперь триатлонист проведет около полутора месяцев в гипсе. Хейз известен тем, что на Олимпийских играх 2012 года в столице Великобритании был "разгоняющим" для своих соотечественников Алистера и Джонатана Браунли, помогая братьям получить, соответственно, золотую и бронзовую медали в триатлоне.