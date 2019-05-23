Первому в России фигуранту дела об оскорблении власти все-таки придется заплатить 30 тысяч

Новгородский областной суд рассмотрел апелляцию новгородца, который получил штраф в размере 30 тысяч рублей за оскорбление власти в интернете. Приговор оставлен без изменений.

Пользователь социальной сети "ВКонтакте" Юрий Картажев на своей странице в открытом доступе опубликовал две записи, в которых в неприличной форме высказана оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность информация.

Житель Новгорода стал первым россиянином, которого привлекли к ответственности по закону, предусматривающему блокировку в Интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ. Ему присудили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Постановление судьи Чудовского района, вынесенное в отношении Картажева о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ, оставлено без изменений, а жалоба — без удовлетворения, передает слова судьи ТАСС.

Закон вступил в силу в марте 2019 года. В соответствии с ним, блокируется информация, выраженная в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство, проявляет явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

Если закон человек нарушает впервые, он может получить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма возрастает уже до 100-200 тысяч рублей. Если закон нарушается более двух раз, штраф увеличивается уже до 200-300 тысяч рублей, также нарушителю может грозить административный арест до 15 суток.