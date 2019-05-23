В Москве открывается фестиваль польского кино "Висла"

В столице стартует 12-й фестиваль польских фильмов "Висла". С 23 по 30 мая в кинотеатрах "Пять звезд на Павелецкой", "Иллюзион", "Кинозал Третьяковской галереи", а также в "Новом пространстве Театра Наций" зрители смогут увидеть порядка 80 фильмов и встретиться с 30 знаменитыми гостями.

Торжественная церемония открытия состоится сегодня в кинотеатре "Иллюзион" — откроет смотр картина Яна Якуба Кольского "Помилование". В основу этого эмоционального фильма-путешествия легли реальные судьбы семьи режиссера.

За Гран-при конкурса художественных фильмов сразятся 12 картин: "7 чувств" (режиссер Марек Котерски), "53 войны" (режиссер Эва Буковска), "Башня. Ясный день" (режиссер Ягода Шельц), "Дочь тренера" (режиссер Лукаш Гжегожек), "Как кошка с собакой" (режиссер Януш Кондратюк), "Камердинер" (режиссер Филип Байон), "Нина" (режиссер Ольга Хайдас), "Оборотень" (режиссер Адриан Панек), "Помилование" (режиссер Ян Якуб Кольски), "Приступ паники" (режиссер Павел Масьлена), "Тихая ночь" (режиссер Петр Домалевски), "Фуга" (режиссер Агнешка Смочиньска).

После завершения фестиваля в Москве "Висла" продолжит путешествие по России. Увидеть польские фильмы смогут жители Екатеринбурга, Барнаула, Новороссийска, Твери, Ростова-на-Дону, Краснодара, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Торжка, Петрозаводска, Высоковска и Бийска.