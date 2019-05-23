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23 мая 201917:41

На Украине прошли испытания ракетного комплекса "Ольха"

Facebook/Александр Турчинов

Испытания ракетных комплексов "Ольха-М" и "Ольха-Р" прошли в Одесской области Украины. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Версия "М" отличается увеличенной дальностью стрельбы, а "Р" оснащена кассетной боевой частью. Турчинов уточнил, что испытания ракетного комплекса будут идти до конца недели.

Комплекс "Ольха" — это украинская модернизация советской реактивной системы залпового огня "Смерч", чьи реактивные снаряды летают всего на 70 километров. Однако секретарь СНБО утверждает, что сейчас радиус действия "Ольхи" достигает 130 километров, а в будущем он увеличится до 200 километров.

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