"Американский талиб" вышел на свободу после 17 лет тюрьмы

Гражданин США Джон Уокер Линд вышел на свободу после 17 лет заключения. Его называют "самым известным американским джихадистом" и "американским талибом", поскольку он воевал на стороне движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане.

Американские военные задержали Линда вскоре после терактов 11 сентября 2001 в числе группы талибов-заключенных, поднявших восстание и убивших сотрудника ЦРУ Майкла Спанна. После этого его перевезли в США, где предъявили обвинения в поддержке террористов и в сговоре убийства Спанна.

Изначально его могли приговорить к пожизненному заключению. Но поскольку Линд пошел на сделку со следствием, что помогло американским властям получить более полную картину о террористической деятельности группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ), приговор "американскому талибу" вынесли более мягкий.

Джон Уокер Линд должен был провести в тюрьме 20 лет за поддержку "Талибана", но его выпустили досрочно, передает телеканал CNN. После освобождения бывший заключенный, предположительно, будет проживать в штате Вирджиния.

За Линдом продолжит пристальное наблюдение полиция. По условиям досрочного освобождения, ему запрещается без разрешения надзорных органов иметь устройства с подключением к интернету. "Американскому талибу" нельзя общаться в интернете ни на каком языке, кроме английского, также ему запрещается держать у себя материалы экстремистского характера или террористического направления.

Освобождение Джона Уокера Линда вызвало волну критики в США. Семья убитого сотрудника ЦРУ Майкла Спанна назвала досрочное освобождение "пощечиной".