Роскачество не нашло идеального глазированного сырка

Роскачество провело проверку 29 самых популярных торговых марок глазированных сырков, оценив их на вкус, цвет и запах, а также проверив на содержание загустителей, стабилизаторов, консервантов, антибиотиков и микроорганизмов. Идеальный сырок экспертам найти не удалось. В продукции всех торговых марок встречаются разного рода нарушения и недостатки.

Первым делом Роскачество разделило внешне похожую продукцию на два вида: в один рейтинг вошли "настоящие" творожные глазированные сырки, в другой — похожие на них продукты с заменителями молочного жира в составе.

Сразу стоит отметить, что ни в одном из образцов не были обнаружены тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, ГМО, афлатоксин М1, антибиотики, стафилококки и сальмонелла.

Однако среди сырков остро стоит проблема наличия излишнего количества дрожжей. Эти нарушения были найдены в творожных сырках "Белый город", "Билла", "Буренкино", "Б.Ю. Александров", "Вкус детства", "Вкуснотеево", "Вологодский", "Вологоша", "Лента", "МясновЪ", "Первый вкус", "Преображенский премиум", "Ростагроэкспорт", "Свитлогорье" и "Советские традиции". А также в сырках с заменителем молочного жира "Балтком", "Белый медведь", "Дмитровский", "Каждый день", "Клевер".

Плесень обнаружилась в творожных сырках "Буренкино", "Вологодский", "Свитлогорье" и в сырках с заменителем молочного жира "Дмитровский" и "Клевер".

Бактерии кишечной палочки эксперты нашли в творожных сырках "Лента", "МясновЪ", "Творобушки" и в сырках с заменителем молочного жира "Белый медведь", "Клевер", "Красная цена", "Круглый год".

Согласно повышенным требованиям Роскачества, в глазированных творожных сырках не должно содержаться консервантов. Тем не менее, сорбиновая кислота была обнаружена в творожных сырках "Вкус детства", "Преображенский премиум", "Простоквашино" и "Творобушки", а также в сырках с заменителем молочного жира "Балтком", "Белый медведь", "Каждый день" и "Клевер".

Бензойную кислоту добавляют в свой продукт производители творожных сырков "Белый город", "Вологоша", "Лента". Также она нашлась в сырках с заменителем молочного жира "Клевер" и "Красная цена".

Каррагинан, который добавляют для придания продукту нужной консистенции, если в продукте недостаточно функционального белка, был обнаружен только в сырках с заменителем молочного жира "Круглый год" (причем производитель не указал этот факт на упаковке).

Крахмал добавляют в свои творожные сырки такие марки как "Вкус детства", "Коровка из Кореновки", "МясновЪ", "Первый вкус", "Простоквашино", "Советские традиции" и "Творобушки". Также крахмал есть в сырках с заменителем молочного жира "Белый медведь".

Проверив сырки на цвет и консистенцию, которая должна быть нежной, однородной и в меру плотной, эксперты столкнулись с тем, что нередко консистенция сырков оказывалась очень мягкой, а шоколадная глазурь крошилась. Что же касается вкуса и запаха, то недостатки были найдены только творожных сырков "Вологоша" — их вкус оказался слегка кисловатый.

В итоге по результатам испытаний в тройку лучших товаров вошли сырки "Коровка из Кореновки" (4,5 балла), "Чудо" (4,45 балла) и "Ностальгия" (4,1 балла).

Эксперты также дали покупателям несколько советов по выбору качественных творожных сырков. Во-первых, покупать их нужно в начале срока годности (срок хранения сырков составляет 15 суток, однако, как показало исследование, производители переоценивают жизнеспособность этого продукта). Кроме того в магазине при покупке стоит проверить температуру на полке холодильника, где лежит сырок (они хранятся при температуре не выше четырех градусов). Дома же сырки лучше всего хранить в морозилке и размораживать примерно за полчаса, советуют специалисты.