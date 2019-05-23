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23 мая 201918:50

Roland Garros. Алексей Ватутин пробился в основную сетку турнира

EPA

Российский теннисист, 216-я ракетка мира Алексей Ватутин в финале квалификации Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 55 минут обыграл представителя Украины Сергея Стаховского со счетом 6:4, 1:6, 6:3.

Россиянин ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи, а у Стаховского, занимающего 111-е место в рейтинге ATP, девять эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейка из шести.

Таким образом, Ватутин вышел в основную сетку турнира. Имя своего следующего соперника Алексей узнает позднее.

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