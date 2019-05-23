Россия – США. Во втором периоде американцы отыграли одну шайбу

В рамках 1/4 финала чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацком городе Братислава встречается с национальной командой США. После двух периодов подопечные Ильи Воробьева ведут в счете 2:1.

Первая двадцатиминутка завершилась в пользу россиян – 2:0. Голами отметились Никита Гусев (68-я секунда) и Михаил Сергачев (16-я минута). Оба хоккеиста также записали на свой счет по голевой передаче.

Во втором периоде американцы отыграли одну шайбу, на третьей минуте отличился Бреди Шей, которому ассистировали Патрик Кейн и Джонни Годро.

🚨 1:07 in and @russiahockey is on the board thanks to a nice rebound Nikita Gusev! #IIHFWorlds



Stay up to the minute with game action with the IIHF App:

 https://t.co/PDQtNtuJxc

▶️ https://t.co/yImldTg3TU pic.twitter.com/DxIfoq17oX — IIHF (@IIHFHockey) 23 мая 2019 г.