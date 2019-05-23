Тема:

Раскол в православном мире 10 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
23 мая 201919:57

У Филарета открылись глаза на кабальные условия томоса

Zuma/ТАСС

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата и почетный патриарх так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) заявил, что не согласился бы на томос об автокефалии для ПЦУ, если бы знал его кабальные условия.

Как передает ТАСС, об этом он проинформировал общественность в интервью изданию "Новое время".

По словам Филарета, три пункта томоса ставит украинскую церковь в зависимость от Константинопольского патриархата – из-за переподчинения заграничных приходов, лишения самостоятельно производить миро (специально приготовленное и освящённое ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания) и делегирование решения всех конфликтных ситуаций в Церкви Вселенскому патриархату.

Филарет сообщил, что не собирается выполнять все нововведения, с обидой подчеркнув, что ни у одной автокефальной церкви, которая получила томос от Константинопольского патриархата, нет таких ограничивающих пунктов.

6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе так называемой Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии. ПЦУ образовалась 15 декабря 2018 года в Киеве на так называемом объединительном соборе, где две раскольнические организации — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь – объявили о слияние в ПЦУ.

Русская православная церковь считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными.

Ранее по теме

Сейчас

17:41

Суд продлил арест Абызову

16:31

Адвокат: наркотики нашли у тещи Абызова

14:52

Медведев: слово "кризис" исчезло из актуальной лексики

13:59

Путин вручил госнаграды в Кремле

13:17

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

12:53

Парламентская избирательная кампания на Украине начнется 24 мая

11:52

В Казани осудили виновников пожара в "Адмирале"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Скрипаль по телефону поздравил родственников с Днем Победы

Скрипаль по телефону поздравил родственников с Днем Победы

2 часа назад
Сборная России обыграла команду США и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная России обыграла команду США и вышла в полуфинал чемпионата мира

36 минут назад
Суд продлил арест экс-министру Открытого правительства

Суд продлил арест экс-министру Открытого правительства

2 часа назад
Снятый с рейса дебошир скончался в карете скорой помощи

Снятый с рейса дебошир скончался в карете скорой помощи

2 часа назад
Зеленский должен будет рассмотреть петицию о своей отставке

Зеленский должен будет рассмотреть петицию о своей отставке

1 час назад
"Не смогла полюбить": "Прямой эфир" разыскал неизвестную жену Михаила Круга

"Не смогла полюбить": "Прямой эфир" разыскал неизвестную жену Михаила Круга

2 часа назад
"Не вполне здоров": монах простил порезавшего его игумена, а патриарх лишил его сана

"Не вполне здоров": монах простил порезавшего его игумена, а патриарх лишил его сана

4 часа назад
Допелись: Потап и Настя Каменских стали супружеской парой

Допелись: Потап и Настя Каменских стали супружеской парой

5 часов назад
Епархия откажется от храма в сквере, если екатеринбуржцы проголосуют против

Епархия откажется от храма в сквере, если екатеринбуржцы проголосуют против

3 часа назад
Матвиенко стала кавалером высшего ордена России

Матвиенко стала кавалером высшего ордена России

5 часов назад
Тайна подруги Кокорина: свидетельница по делу футболистов вернулась в Москву

Тайна подруги Кокорина: свидетельница по делу футболистов вернулась в Москву

1 час назад
После роли Мессинга Евгений Князев поверил в его сверхспособности

После роли Мессинга Евгений Князев поверил в его сверхспособности

4 часа назад
На Украине прошли испытания ракетного комплекса "Ольха"

На Украине прошли испытания ракетного комплекса "Ольха"

2 часа назад
Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

7 часов назад
Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

21.05.2019 15:59
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

20.05.2019 08:46
"Яндекс" представил экосистему "умного дома", "облачные рестораны" и медиаплеер

"Яндекс" представил экосистему "умного дома", "облачные рестораны" и медиаплеер

39 минут назад
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка

Роскачество не нашло идеального глазированного сырка

50 минут назад
Новый рекорд: обнаружена сверхпроводимость при -23 °C

Новый рекорд: обнаружена сверхпроводимость при -23 °C

1 час назад
Джоконда хмурится: алгоритм заставляет ожить картины и фото

Джоконда хмурится: алгоритм заставляет ожить картины и фото

1 час назад
Найдены древнейшие окаменелости грибов возрастом миллиард лет

Найдены древнейшие окаменелости грибов возрастом миллиард лет

2 часа назад
Первому в России фигуранту дела об оскорблении власти все-таки придется заплатить 30 тысяч

Первому в России фигуранту дела об оскорблении власти все-таки придется заплатить 30 тысяч

2 часа назад
Ученые изобрели игру, улучшающую навыки вождения у пожилых людей

Ученые изобрели игру, улучшающую навыки вождения у пожилых людей

2 часа назад
Британский триатлонист получил перелом таза, столкнувшись с оленем

Британский триатлонист получил перелом таза, столкнувшись с оленем

3 часа назад
"Терминатор: Темные судьбы": смотрите первый трейлер

"Терминатор: Темные судьбы": смотрите первый трейлер

3 часа назад
Amazon начала оцифровывать пользователей 3D-сканером

Amazon начала оцифровывать пользователей 3D-сканером

3 часа назад
Жестокое обращение сиделки с больной бабушкой попало на видео и вызвало оживленные споры

Жестокое обращение сиделки с больной бабушкой попало на видео и вызвало оживленные споры

4 часа назад
Бумеранг британской политики. Вся правда об отставке Терезы Мэй

Бумеранг британской политики. Вся правда об отставке Терезы Мэй

4 часа назад
В Швеции построили самый маленький в мире "Макдоналдс"

В Швеции построили самый маленький в мире "Макдоналдс"

4 часа назад
Новый метод позволил открыть 18 планет размером с Землю

Новый метод позволил открыть 18 планет размером с Землю

5 часов назад
В Индии появилась первая женщина-истребитель

В Индии появилась первая женщина-истребитель

5 часов назад
Как изменить мнение противников вакцинации

Как изменить мнение противников вакцинации

5 часов назад
Мировая премьера в России: названы цены на Renault Arkana!

Мировая премьера в России: названы цены на Renault Arkana!

6 часов назад
Технический сбой: онкобольную в Воронеже раздавил насмерть аппарат лучевой терапии

Технический сбой: онкобольную в Воронеже раздавил насмерть аппарат лучевой терапии

6 часов назад
В Казани осудили виновников пожара в "Адмирале"

В Казани осудили виновников пожара в "Адмирале"

7 часов назад
Песков прокомментировал британское комедийное телешоу "Вечер с Владимиром Путиным"

Песков прокомментировал британское комедийное телешоу "Вечер с Владимиром Путиным"

8 часов назад
Водитель, устроивший ДТП в Тоскане, арестован

Водитель, устроивший ДТП в Тоскане, арестован

8 часов назад
Медики рассказали, почему пожилым людям опасно набирать или терять вес

Медики рассказали, почему пожилым людям опасно набирать или терять вес

8 часов назад
Назван самый дорогой город для свиданий

Назван самый дорогой город для свиданий

8 часов назад
Шоколадный континент завалили российскими конфетами

Шоколадный континент завалили российскими конфетами

8 часов назад
"Евровидение" пересмотрело итоги: Сергей Лазарев получил один балл

"Евровидение" пересмотрело итоги: Сергей Лазарев получил один балл

8 часов назад
12 героев мультфильмов, которых изменила любовь

12 героев мультфильмов, которых изменила любовь

9 часов назад
Спецкор "России 24" стала победителем конкурса "ТЭФИ — Летопись победы"

Спецкор "России 24" стала победителем конкурса "ТЭФИ — Летопись победы"

9 часов назад
Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

10 часов назад
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows своей ОС

В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows своей ОС

10 часов назад