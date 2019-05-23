Зеленский должен будет рассмотреть петицию о своей отставке

Петиция за отставку Владимира Зеленского, размещенная на сайте президента Украины, набрала более 32 тысяч голосов к вечеру 23 мая. Чтобы петиция была рассмотрена, ей нужно набрать 25 тысяч голосов.

Автор петиции Максим Безрук считает, что у Зеленского нет "моральных обязательств перед своим народом". Пользуясь тем, что никаких "содержательных обещаний" в ходе кампании президент не давал, он, по мнению автора петиции, начинает "приписывать народной воле собственные прихоти", поэтому и должен быть отправлен в отставку.

На сайте размещена и другая петиция об отставке президента Украины, ее автор предлагает отправить Зеленского в отставку, если тот в течение полугода не выполнит своих обещаний, но она пользуется меньшей популярностью.