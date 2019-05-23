Захарова: Россия знает, что радар в Норвегии работает на США, и примет ответные меры

Новая радиолокационная станция, которая строится на норвежском острове Варде, сможет следить за территорией России и будет снабжает информацией Соединенные Штаты. Подобные военные приготовления влияют на стабильность и безопасность в северном регионе, они не останутся без ответных мер со стороны Москвы, заявила Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Официальный представитель российского МИД особо отметила, что ее ведомство не раз спрашивало у норвежской стороны, зачем нужен этот радар. Однако та каждый раз уходили от ответа.

Напомним, РЛС Globus II стоит на норвежском острове с 1998 года. Официальная информация гласит, что она занимается слежением за космическим мусором, однако Москва уверена, что радар может быть использован для слежения за российскими баллистическими ракетами. В 2017 году на острове начали строительство более мощной РЛС Globus III.