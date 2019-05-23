Тема:
Отравление Скрипалей 1 час назад
Сергей Скрипаль вышел на связь: что он сообщил своей племяннице
Сергей Скрипаль, впервые после сообщений о его отравлении в Солсбери, позвонил на родину. По крайней мере сегодня появилась запись, на которой якобы звучит его голос. Что и кому хотел сказать перебежчик из ГРУ, которого уже не надеялись увидеть в живых?
Племянница бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Виктория утверждает, что 9 мая ей неожиданно позвонил дядя и оставил на автоответчике следующее послание:
— Привет, Викуль, это дядя Сережа. Пытался пробиться, абонент не отвечает. Ну ладно, с праздником, всего самого доброго! Хотел узнать, как там у вас дела? У меня все нормально. Ну, не у меня, у нас, у Юлечки тоже. Все нормально, мамулю с праздником тоже, с Днем Победы. Ну, давай, как-нибудь до связи!
Насколько известно, экспертизы этого звонка никто не проводил, но Виктория сообщила журналистам, что Сергей Скрипаль якобы уже звонил ей в апреле, интересовался семейными делами, но о себе ничего не рассказывал. Если это действительно был бывший полковник, то объявился он вовремя, в тот момент, когда у многих, кто следил за его скандальной историей, начали возникать вопросы, а жив ли он вообще.
Уже больше года британские спецслужбы где-то прячут Скрипалей. На просьбы об интервью с ними Скотленд-Ярд стабильно отвечает отказом.
За все это время Юлию Скрипаль предъявили лишь однажды. В мае прошлого года она зачитала перед телекамерой заученный текст, вопросов ей при этом не задавали.
"Прошло полтора года. Никаких результатов расследования нет, никакой официальной версии. Все сливается в основном через прессу, причем версии идут совершенно противоречивые", — прокомментировал посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко.
Британские следователи не могут объяснить, как флакон из-под духов, который они представили в качестве контейнера для яда, мог четыре месяца пролежать незамеченным в центре Солсбери в корзине благотворительной организации, пока его не обнаружила пара наркоманов.
"Вещи из контейнера, в котором был найден флакон, регулярно забирали, поэтому немыслимо звучат утверждения о том, что он находился там с марта. Также неясно, был ли флакон запечатан, когда его нашли", — сообщается в издании The Guardian.
С такими ляпами дело может развалиться в любом суде. Внезапные звонки полковника из небытия поддерживают тему на плаву, но, по сути, ничего не меняют.
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