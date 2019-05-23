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Проблемы турфирм и чартеров 46 минут назад
300 россиян не могут вылететь из Китая
В Китае застряли российские туристы. Более 300 человек уже второй день не могут вылететь в Москву с острова Хайнань. У людей заканчиваются деньги и нервы. Добиться точной информации от туроператора они не могут. К решению проблемы уже подключились наши дипломаты и Ростуризм.
"Здравствуйте, мы — туристы, у которых задержан рейс Санья — Москва, Внуково", — говорит девушка.
Они должны были прилететь домой ещё сегодня утром. Но снова вынуждены ночевать в китайском отеле. Вылет задерживают второй раз
"Люди просто начинают срываться. Потому, что мы уже сейчас находимся без денег. То есть мы элементарно не можем себе приобрести воду или еду для детей", — говорит Ирина Брюханова, туристка.
Первый вечер 300 человек провели без воды, без еды. Почему вылет отменили, турагенты на месте тоже не сообщали — что-то с самолётом. Сегодня компания-туроператор объявил: неисправна система кондиционирования. Ремонтируют.
"Все туристы благополучно расселены в отели и обеспечены трёхразовым питанием. С туристами находятся на постоянном контакте наши гиды на местах и оказывают им всю необходимую поддержку", — проинформировала Светлана Баранова, PR–директор туроператора TEZ TOUR.
Но, по словам, туристов, всё не так гладко. Справки о переносе рейса им предлагают только рукописные, без печатей. Их не примет ни одна инстанция.
"У некоторых из туристов были рейсы с пересадками. И, естественно, рейсы просто сгорели. — Сгорели. И до iFly не дозвониться ни по одному телефону", — рассказали туристы Виктория Мезенцева и Олег Русаков.
Ростуризм ситуацию контролирует. Людям советуют требовать и сохранять все документы, все чеки. По прилёту потребовать у авиаперевозчика компенсацию.
"Ростуризм находится в постоянном контакте с Росавиацией и мы знаем информацию, что после проведения соответствующих работ рейс вылетит", — заявил Дмитрий Горин, советник руководителя Ростуризма.
Чартерный перевозчик iFly регулярно фигурирует в скандалах с задержками и отменами рейсов. В данном случае вылет в Москву туристам обещают завтра в 11 утра.
" Уже все устали от отдыха. Все хотят домой", — говорит Наталья Бирюкова, туристка.
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