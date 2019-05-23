Где граница абсурда: песня "Темная ночь" привела в бешенство директора музея в Гданьске
Абсурд, в который сложно поверить — так в российском МИД назвали инцидент в гданьском Музее Второй мировой войны. Во время "Европейской ночи музеев" его директор выгнал со сцены музыкантов, исполнявших песню "Темная ночь". Руководство музея обвинило музыкантов в провокации. Несмотря на всю дикость ситуации, польские власти никак не отреагировали. Зато отреагировало польское общество.
Песню "Темная ночь" Петр Косевский посчитал для выступления в музее наиболее подходящей, ведь это была Ночь музеев, да и музей — военный. Исполнение пришлось прервать по требованию директора.
"Директор прервал выступление, назвал песню большевицкой, запретил нам ее исполнять, велел собрать вещи и покинуть здание музея", — рассказывает музыкант Петр Косевский.
Музей Второй Мировой войны в Гданьске показывает Вермахт и Красную Армию чуть ли не как одно и тоже. Неудивительно, что директор набросился на "Темную ночь".
Кароль Навроцкий — бывший региональный куратор Института национальной памяти, который впервые в Европе уравнял для себя нацистов и освободителей. Как раз про освободителей советский фильм "Два бойца", где песню исполняет Марк Бернес в роли пулеметчика Аркаши Дзюбина из Одессы.
Директор Музея Второй Мировой войны в Гданьске от встречи с российскими журналистами отказался, сославшись на то, что свою позицию уже обозначил.
В это же время на официальном сайте музея появилось заявление, в котором лирическую песню "Темная ночь" называют пропагандистским произведением, а исполнивших ее польских музыкантов — провокаторами.
"Песня во вздорной манере рассказывает о размышлениях советского солдата, который скучает по оставленной дома женщине, вытирающей слезы у кроватки, возможно, их общего ребенка. Хочется спросить, появляется ли эта ностальгия до, после или в перерыве между убийствами, грабежами и насилием, которые массово практиковались "романтичными" советскими солдатами на пути в Берлин через польские территории", — говорится в заявлении, размещенном на сайте музея.
"Вот этот пресс-релиз носит такой же не только оскорбительный, а просто действительно националистический, где-то на грани просто уже расистского оттенок и посыл. Где граница абсурда? Где граница низости? До чего можно дойти, чтоб устранить из народной памяти роль Советского Союза, роль Красной Армии в освобождении страны от фашизма и нацизма?" — возмущается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Польский текст на музыку Никиты Богословского еще в 50-е годы написал Юлиан Тувим, и песня Ciemna dziś noc — хит, который с удовольствием поют и молодые исполнители.
"Любое представление советского солдата как такого, который поет, который может делать что-то позитивное, это уничтожает тот образ, который придумывается сейчас. Надо ведь молодым полякам через музеи набить в голову такое представление, чтобы они ни на минуту не засомневались, или не подумали, что между Польшей и Россией может быть хорошо", — объясняет политолог Томаш Янковский.
Особенно возмущены потомки героев, которые вместе освобождали республику. Сначала в Польше запретили символику победителей, потом стали сносить памятники, а теперь закрывают порты для российских курсантов и даже песни поделили на правильные и неправильные.
"Чем помешала эта песня? Не знаю, она абсолютно лирическая песня. В ней нет никакого экстремизма. Тем паче фашизма! Мне как-то неловко и несколько стыдно за них", — говорит Николай Чуйков, внук маршала В.И. Чуйкова, председатель международной комиссии Союза ветеранов.
"Очень много поляков узнали об этой песне, и сейчас мне мои друзья в Польше рассказывают, что люди начали ее петь, люди начали ее искать", — рассказывает Ариадна Рокоссовская, правнучка маршала К.К. Рокоссовского, обозреватель "Российской газеты".
Петр Косевский теперь намерен судиться с музеем в Гданьске и убирать "Темную ночь" из репертуара даже не думает. Более того, с подачи этого театра из Вроцлава песню стали исполнять и другие артисты со всех уголков Польши.
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