В Москве школьников силой заставили копать котлован под сауну

Следственный комитет России изучает обстоятельства инцидента в московском районе Гольяново, где рабочие заставили трех школьников рыть котлован под сауну.

Как передает телеканал "Россия 1", несколько неизвестных мужчин силой заставили старшеклассников одной из школ работать в подвале.

Как проинформировала общественность Юлия Иванова, старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве, "под обманным предлогом ребятам удалось сбежать и рассказать о случившемся родителям".

Она подчеркнула, что в данное время в следственный отдел доставлены трое мужчин, которые проверяются на причастность к совершению преступления.

Отмечается, что учащиеся не пострадали. Сейчас они, а также владельцы помещения дают показания. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.