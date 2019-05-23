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Чемпионат мира-2019 по хоккею 44 минуты назад
23 мая 201920:14
Сборная Канады в овертайме четвертьфинала одолела швейцарцев
На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, завершилась четвертьфинальная встреча между сборными Канады и Швейцарии. Канадские хоккеисты перевели встречу в овертайм за 0,4 секунды до конца третьего периода, где победили соперников со счетом 3:2.
В составе победителей дублем отметился Марк Стоун. Он стал автором победной шайбы в овертайме на 66-й минуте. Еще одни гол оказался на счету Дэймона Сиверсона, спасшего сборную Канады от поражения на последней секунде третьего периода. У проигравших отличились Свен Андригетто и Нико Хишир.
Ранее на турнире определился еще один полуфиналист. Сборная России обыграла американцев со счетом 4:3.
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