Участники Столыпинского форума обсудили безопасный Рунет
Безопасный Интернет стал темой обсуждения на II Столыпинском форуме, в котором принимают участие российские и зарубежные эксперты, руководители органов госвласти, представители бизнеса и СМИ.
В частности, генеральный директор и совладелец новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов поддержал закон о безопасном Рунете, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
"Многие рассматривают это как ограничитель, мол, мы закрываемся от всего мира и не даем возможности другим сайтам войти к нам, вводя жесткую цензуру. Но на самом деле, стоит это рассматривать в качестве страховки, если возникнет какая-то опасность, мы сможем перейти на свой Интернет", — пояснил свою точку зрения Белоусов.
В качестве примера он привел свой опыт работы в США, где компании, по его словам, сталкиваются с достаточно жесткими ограничениями. "Когда американцы узнавали о том, что владельцами компании являются россияне, у нас возникали проблемы", — рассказал Белоусов, добавив, что "нам ограничивали доступ в YouTube и блокировали наши страницы в Facebook. Именно в таких случаях у России должен быть запасной выход, уверен гендиректор агрегатора СМИ2.
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