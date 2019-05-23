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Чемпионат мира-2019 по хоккею 47 минут назад
Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал полуфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой. Он отметил действия соперника, который старался выжать максимум из созданных моментов для взятия ворот.
"Уровень мастерства такой, что американцы из полумомента могут создать гол. Все очень быстро, все быстро может поменяться. Не скажу, что при счете 2:0 в нашу пользу американцы много чего поменяли, они ждали контратаки", – приводит слова Воробьева ТАСС.
Также наставник россиян дал оценку концовке третьего периода, которая получилась нервной. "Нервотрепки можно избежать, конечно, если сидеть на софе и смотреть какой-нибудь сериал", – заявил Воробьев.
Напомним, что сборная России победила американцев в четвертьфинале со счетом 4:3 и вышла в полуфинал турнира. Соперник россиян в следующей стадии плей-офф определится 23 мая чуть позже.
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