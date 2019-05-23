Сбой на серой ветке: поломавшийся поезд заблокировал в тоннеле два состава

В московском метро остановились поезда на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. После поломки одного состава в тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" оказались заблокированы еще два поезда, передает телеканал "Россия 24".

В настоящее время пассажиров из неисправного состава уже эвакуировали. Людей из заблокированных в тоннеле составов направили на станцию "Бибирево" дополнительным поездом.

Сам поломанный состав уже отбуксирован со станции. Поезда, застрявшие в тоннеле направлены в обратном направлении, на станцию "Бибирево".

"На участке "Отрадное" – "Алтуфьево" организовано челночное движение. Интервал около 12 минут", — сообщается на официальной странице метрополитена в Twitter.

Полностью восстановить движение планируется к 22 часам.