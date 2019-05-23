Агрессивный покупатель избил сотрудника уфимского супермаркета

Устроивший скандал в уфимском супермаркете покупатель, которого силой пришлось усмирять сотрудникам группы быстрого реагирования, ранее был судим за мошенничество и неоднократно попадался на мелких кражах из магазинов, сообщил Вести.Ru представитель частного охранного предприятия "Дельта".

Инцидент произошел 18 мая в магазине "Пятерочка" на улице Рихарда Зорге. Мужчину в который раз уличили в воровстве, однако, когда сотрудники заблокировали его на выходе и отобрали товары, он разбил лицо одному из них. Камеры наблюдения зафиксировали момент стычки.

"На требования прибывшего сотрудника "Дельты" он не реагировал, громко кричал, нецензурно выражался. Однако охраннику удалось сопроводить нарушителя в техническое помещение, где он продолжал вести себя агрессивно и несколько раз пнул по ногам сотрудника группы быстрого реагирования", — рассказали в компании.

В ответ охранник применил газовый баллончик и дубинку, но мужчина продолжал швырять по сторонам товары и угрожать расправой своим противникам. Утихомирить его удалось, только когда на место прибыл второй охранник.

Позже дебошира передали полицейским, которые разбираются в обстоятельствах инцидента. В то же время отдел лицензионно-разрешительной работы проводит проверку правомерности действий охранников.