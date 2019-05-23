Движение поездов на серой ветке метро восстановлено

Движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена возобновлено.

Ранее 23 мая вечером движение поездов было прервано из-за поломки одного состава в тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево". Из-за него оказались заблокированы еще два поезда. На станции направили представителей экстренных служб, пассажиров неисправного состава эвакуировали. Причиной остановки движения стала техническая неисправность поезда 760 серии.

На официальной странице Московского метрополитена в Twitter сообщили о том, что движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии возобновилось. По данным метрополитена, движение отсутствовало 35 минут.

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии возобновлено. — Московское метро (@MetroOperativno) 23 мая 2019 г.

За неделю это уже второй случай, когда приостанавливается движение поездов Московского метрополитена. 21 мая в тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" остановились три состава. Застраявшие в метро пассажиры ждали эвакуации 3 часа 20 минут. По словам главы московского департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, столь длительная эвакуация была связана с соображениями безопасности: сотрудникам метрополитена было необходимо удостовериться, что высокое напряжение не угрожает пассажирам.