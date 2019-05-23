23 мая 201922:40
"Роскосмос" планирует высадку человека на Луне в 2030 году
"Роскосмос" планирует осуществить высадку человека на Луну в 2030 году, после чего там будет создан модуль лунной базы.
Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировали в презентации руководителя космического ведомства Дмитрия Рогозина, которую он представил в Московском государственном университете в ходе своей лекции.
Глава "Роскосмоса" сообщил согласно планам, не позднее 2030 года начнутся полеты и высадка человека на Луне в ходе двухнедельной миссии. В 2029-м намечается обследование спутника Земли с помощью автоматического лунохода. После 2030 года планируется посадка модуля лунной базы.
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