"Роскосмос" планирует высадку человека на Луне в 2030 году

"Роскосмос" планирует осуществить высадку человека на Луну в 2030 году, после чего там будет создан модуль лунной базы.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировали в презентации руководителя космического ведомства Дмитрия Рогозина, которую он представил в Московском государственном университете в ходе своей лекции.

Глава "Роскосмоса" сообщил согласно планам, не позднее 2030 года начнутся полеты и высадка человека на Луне в ходе двухнедельной миссии. В 2029-м намечается обследование спутника Земли с помощью автоматического лунохода. После 2030 года планируется посадка модуля лунной базы.