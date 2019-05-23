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Чемпионат мира-2019 по хоккею 1 час назад

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23 мая 201923:24

Чешские хоккеисты вышли в полуфинал чемпионата мира

EPA

На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, завершилось четвертьфинальное противостояние между сборными Чехии и Германии. Команда Милоша Ржиги добилась победы со счетом 5:1 и вышла в полуфинал турнира, где сразится с канадскими хоккеистами.

В составе сборной Чехии дубль оформил Ян Коварж. Также отличились Якуб Ворачек, Доминик Кубалек и Ондржей Палат. У немцев гол оказался на счету Франка Мауэра.

25 мая чешские хоккеисты за выход в финал чемпионата мира поборются с командой Канады, ранее обыгравшей в драматичном поединке сборную Швейцарии.

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