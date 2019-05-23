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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 1 час назад
США выдвинули против основателя WikiLeaks 17 новых обвинений
Власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения по 17 пунктам. Они связаны с нарушением закона о шпионаже. Такой шаг может привести к суровому наказанию Ассанжа (в сумме это примерно 175 лет тюрьмы) в случае его экстрадиции из Великобритании.
Ассанж скрывался в посольстве Эквадора с июня 2012 года. Он опасался экстрадиции в США или Швецию. В середине апреля эквадорские дипломаты открыли двери британской полиции, и Ассанж был арестован.
Суд в Британии постановил, что процедура экстрадиции Ассанжа в США может начаться только после предоставления ими полного пакета документов по его делу и изучения их содержания.
Следующие слушания по делу Ассанжа должны состояться 30 мая. Адвокат Ассанжа уже заявил, что разоблачителя американских секретов могут обвинить в военном шпионаже; до сих пор американская сторона намеревалась судить основателя Wikileaks только за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона.
В США под стражу вновь взята информатор WikiLeaks Челси Мэннинг (до перемены пола это был Брэдли Мэннинг). В свое время он передал WikiLeaks более 700 тысяч дипломатических и военных документов, которые касались военных операций Соединенных Штатов в Афганистане и Ираке.
В Швеции Ассанжа в 2010 году обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Он эти обвинения отвергает.
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