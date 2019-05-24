В "Зарядье" начались бесплатные показы спектаклей Венской оперы

В "Зарядье" начались открытые бесплатные показы спектаклей Венской оперы. Они приурочены к 150-летию австрийского театра.

Зрители увидят четыре постановки. Причем, две из них в прямом эфире, в том числе оперу "Андре Шенье", главные партии в которой исполнят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, передает "Россия 24".

Открыл серию показ балета "Лебединое озеро".