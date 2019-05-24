Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня

Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся. Однако точная дата возвращения Boeing в эксплуатацию все же еще не определена.

В ноябре 2018 года разбился Boeing 737 MAX, принадлежащий индонезийской компании Lion Air. Вторая катастрофа с участием самолета этой же модели произошла в марте 2019 года в небе над Эфиопией. После этого около 20 стран закрыли небо для самолетов данной модели.

В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов, сообщает ТАСС.

В середине мая газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что руководство "Боинга" в свое время отвергало предложение доработать систему, сбой которой привел к крушению лайнеров.

Еще в минувшем году, после катастрофы в Индонезии, пилоты некоторых авиакомпаний требовали от руководства компании решить проблемы нового программного обеспечения. Даже прекратить использование этой модели лайнеров, пока не будут устранены ошибки.

Но, по информации издания, руководство концерна эти идеи не приняло. Мол, пилоты имеют достаточно навыков и опыта, чтобы самостоятельно справиться с проблемами в полете.

О том, что "Боинг" знал о проблемах с системой, но молчал, написала и The Wall Street Journal в начале мая.