Лунная программа, сроки и приоритеты: основные тезисы главы Роскосмоса

Высадка россиян на Луну в 2030 году, затем — создание лунной базы. Такое обещание дал руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время лекции студентам МГУ. Он также рассказал об идее запустить в дальний космос аппарат "Ноев ковчег" с растениями из коллекции МГУ, чтобы изучать, как они переносят космическое путешествие.

Дмитрий Рогозин в разговоре со студентами был откровенен. Много шутил и говорил о том, что космос даже в наше непростое время объединяет все страны. Но планы России по его освоению назвал вполне конкретные: в 2029 году – пилотируемый облет Луны, в 2030-м – высадка, дальше, возможно, создание лунной базы. Впрочем, этому вопросу глава Роскосмоса уделил немного времени. Гораздо больше говорил о том, что вкладываться нужно в усиление МКС.

"Наш сегмент – 40 тонн, а американский и партнеров – 400 тонн, то есть один к десяти. Достаточно скученное помещение для работы российских космонавтов. Мы сейчас решим проблему, и это будут модули, которые будут иметь ресурс на 10-15 лет. Возникает вопрос, будет ли жизнь у МКС? Конечно, будет. Пока ресурс не отработан, пусть летает станция. Околоземная станция – ступенька, чтобы карабкаться в дальний космос. Если убрать МКС и оставить только лунную программу, это будет опасная программа. МКС будет полигоном, испытательной базой, сборочным цехом для иных космических программ", – говорит Дмитрий Рогозин.

Он признается: нужно в принципе не потерять станцию. Угроза есть, ведь США размышляют, не уменьшить ли финансирование проекта. Деньги они планируют направить на свою лунную программу. Это политический проект, который затевает лично президент Дональд Трамп. Срок высадки (2024 год) назначен с понятной целью. Если Трамп выигрывает следующие выборы, 2024 станет последним годом его президентства. В НАСА о поддержке из Белого дома говорят регулярно, сегодня об этом на брифинге напомнил директор агентства.

"На следующий год я запросил дополнительные 1,6 миллиарда долларов. За эту сумму мы, конечно, не полетим на Луну, но ведь будет финансирование и в следующих годах. Наши друзья в администрации президента нас поддерживают в этом. И важно помнить, что вице-президент руководит Национальным космическим советом, созданным по указу президента Трампа. А он сказал четко: следующий человек и первая женщина, которые высадятся на Луне, будут американцами", — говорит Джеймс Брайденстайн, директор NASA.

Рогозин сказал, что считает это больше политическим шоу, чем реальной космической программой. При этом признался, что в каких-то моментах Роскосмос ориентируется на успехи западных коллег, особенно в плане партнерства с частными корпорациями, например, SpaceX Илона Маска.

Но его задача не соревноваться с Маском, а помогать российским космическим проектам. В пример привел частную компанию S7 Space.

"На нашем Дальнем Востоке будет грузиться ракета "Союз-5", выводиться на экватор, и тогда наша ракета с грузоподъемностью 17 тонн сможет выводить 22-23 тонны. То же самое, что Falcon 9. Поэтому не я буду конкурировать с Маском, но я сделаю все возможное для того, чтобы создать наших русских Масков, и чтобы они кое-кому натерли кое-что", — заявил Дмитрий Рогозин.

Специалисты такие инициативы поддерживают и считают, что пока и России, и США о собственной лунной базе задумываться рано.

"Эта задача для них по силам, решаемая, но это задача высадки. Возвращение, повторение того, что было в 60-х годах. Освоение – гораздо более серьезная задача. Создание лунной базы, инфраструктуры. Потому что космонавты защищены от космической радиации. На Луне такого нет. Второе – источник энергии. Это две задачи, которые надо решать для освоения", — говорит Андрей Ионин, кандидат технических наук, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского.

Следующим большим шагом для Роскосмоса, пообещал Рогозин, будет создание ракеты многоразового использования. Глава госкорпорации пообещал, что это удешевит российские запуски.