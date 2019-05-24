Лунная программа, сроки и приоритеты: основные тезисы главы Роскосмоса
Высадка россиян на Луну в 2030 году, затем — создание лунной базы. Такое обещание дал руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время лекции студентам МГУ. Он также рассказал об идее запустить в дальний космос аппарат "Ноев ковчег" с растениями из коллекции МГУ, чтобы изучать, как они переносят космическое путешествие.
Дмитрий Рогозин в разговоре со студентами был откровенен. Много шутил и говорил о том, что космос даже в наше непростое время объединяет все страны. Но планы России по его освоению назвал вполне конкретные: в 2029 году – пилотируемый облет Луны, в 2030-м – высадка, дальше, возможно, создание лунной базы. Впрочем, этому вопросу глава Роскосмоса уделил немного времени. Гораздо больше говорил о том, что вкладываться нужно в усиление МКС.
"Наш сегмент – 40 тонн, а американский и партнеров – 400 тонн, то есть один к десяти. Достаточно скученное помещение для работы российских космонавтов. Мы сейчас решим проблему, и это будут модули, которые будут иметь ресурс на 10-15 лет. Возникает вопрос, будет ли жизнь у МКС? Конечно, будет. Пока ресурс не отработан, пусть летает станция. Околоземная станция – ступенька, чтобы карабкаться в дальний космос. Если убрать МКС и оставить только лунную программу, это будет опасная программа. МКС будет полигоном, испытательной базой, сборочным цехом для иных космических программ", – говорит Дмитрий Рогозин.
Он признается: нужно в принципе не потерять станцию. Угроза есть, ведь США размышляют, не уменьшить ли финансирование проекта. Деньги они планируют направить на свою лунную программу. Это политический проект, который затевает лично президент Дональд Трамп. Срок высадки (2024 год) назначен с понятной целью. Если Трамп выигрывает следующие выборы, 2024 станет последним годом его президентства. В НАСА о поддержке из Белого дома говорят регулярно, сегодня об этом на брифинге напомнил директор агентства.
"На следующий год я запросил дополнительные 1,6 миллиарда долларов. За эту сумму мы, конечно, не полетим на Луну, но ведь будет финансирование и в следующих годах. Наши друзья в администрации президента нас поддерживают в этом. И важно помнить, что вице-президент руководит Национальным космическим советом, созданным по указу президента Трампа. А он сказал четко: следующий человек и первая женщина, которые высадятся на Луне, будут американцами", — говорит Джеймс Брайденстайн, директор NASA.
Рогозин сказал, что считает это больше политическим шоу, чем реальной космической программой. При этом признался, что в каких-то моментах Роскосмос ориентируется на успехи западных коллег, особенно в плане партнерства с частными корпорациями, например, SpaceX Илона Маска.
Но его задача не соревноваться с Маском, а помогать российским космическим проектам. В пример привел частную компанию S7 Space.
"На нашем Дальнем Востоке будет грузиться ракета "Союз-5", выводиться на экватор, и тогда наша ракета с грузоподъемностью 17 тонн сможет выводить 22-23 тонны. То же самое, что Falcon 9. Поэтому не я буду конкурировать с Маском, но я сделаю все возможное для того, чтобы создать наших русских Масков, и чтобы они кое-кому натерли кое-что", — заявил Дмитрий Рогозин.
Специалисты такие инициативы поддерживают и считают, что пока и России, и США о собственной лунной базе задумываться рано.
"Эта задача для них по силам, решаемая, но это задача высадки. Возвращение, повторение того, что было в 60-х годах. Освоение – гораздо более серьезная задача. Создание лунной базы, инфраструктуры. Потому что космонавты защищены от космической радиации. На Луне такого нет. Второе – источник энергии. Это две задачи, которые надо решать для освоения", — говорит Андрей Ионин, кандидат технических наук, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского.
Следующим большим шагом для Роскосмоса, пообещал Рогозин, будет создание ракеты многоразового использования. Глава госкорпорации пообещал, что это удешевит российские запуски.
Сейчас
Жена и дочь Виктора Бута получили долгожданную американскую визу
Картина дня
-
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные голоса
- Скрипаль по телефону поздравил родственников с Днем Победы
- Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
- Филарет отказался соблюдать условия томоса
- В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Самое читаемое
-
"Евровидение" пересмотрело итоги
- Мать, бросившая дочь в поликлинике, раньше отказалась от сына
- Больная раком женщина погибла из-за поломки аппарата лучевой терапии
- Допелись: Потап и Настя Каменских стали супружеской парой
- Психолог объяснила, почему призвала не уступать пожилым место в транспорте
Телеканал "Россия"
-
Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
- "Удивительные люди" – 2019. Кастинг!
- Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки
- "Cибирские мышки": жертвы фотографа-извращенца прерывают молчание
Вести.Экономика
-
Торговая война обвалит курсы большинства валют
- Рынок нефти: подготовка к грандиозному обвалу
- Топ-10 городов мира, где плохие привычки вас разорят
- Правительство Великобритании подготовило окончательный план по Brexit
- Спрос на ОФЗ снова бьет рекорды, оберегая рубль от внешней угрозы
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Зеркало-камера и "прозрачный" капот: Land Rover обновил Discovery Sport
- Объявлена цена Renault Arkana для России
- Skoda наконец-то показала обновленный Superb
- Новый рост цен на бензин: быть или не быть?
- В России назвали самые продаваемые машины с "механикой"
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира
- Говорят ученые: если вы не достигли успеха в молодости, ждите его после 50 лет
- Кругом обман: почему паста с углем не отбеливает зубы (и даже вредит им)
- Изжога от кофе: как сделать напиток более мягким?
- Осторожно, газы: неочевидная проблема диет с высоким содержанием белка
Вести в 20.00
-
Путин вручил в Кремле госнаграды
- Музей в Гданьске запретил "Темную ночь"
- 300 россиян не могут вылететь из Китая
Вести-Москва
-
Аптека в Чертанове превратилась в наркоточку
- В регионах создадут центры эндокринологии
- У оборонного завода в Подмосковье возник пожар
- Ремонт дорог, ДТП и погода: Москва побила антирекорд по пробкам
- В Кремле состоялась церемония посвящения в кадеты
- В Сходне появится новая трасса для гребного слалома
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич