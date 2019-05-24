Столичный метрополитен выставляет штраф изготовителю поезда, застрявшего на серой ветке

В пресс-службе московского метрополитена заявили, что заводу-изготовителю поезда с пассажирами, застрявшего в тоннеле на Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки вечером 23 мая, будет выставлен штраф в размере одного миллиона пятисот тысяч рублей.

Было установлено, что причиной остановки движения на северном участке серой ветки линии стала техническая неисправность состава, передает "Интерфакс".

Так как поезд находится на сервисном обслуживании у завода-производителя, то в соответствии с контрактом ему будут зачислены штрафы. АО "Метровагонмаш" уже подтвердил техническую неисправность состава.

В пресс-службе метро сообщили, что в тоннеле застряли три поезда с пассажирами. Но в установленное регламентом время удалось восстановить движение поездов и отправку пассажиров.