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Выборы на Украине 1 час назад
Тимошенко высказалась резко против референдума по переговорам с Россией
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что Украине нужны сильная армия и усиление санкций против России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с РФ.
"Референдум недопустим" — высказала Тимошенко свое мнение в программе "Право на власть" на телеканале "1+1". По ее словам, референдум — это прекрасная идея, но не в случае достижения мира в этой войне.
Сегодня же Украине, отметила Тимошенко, нужно иметь сильную армию и убедить международное сообщество ужесточить санкции против России, а также немедленно садиться за стол переговоров без капитуляций, сообщает ТАСС.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Потом Зеленский решил внести неожиданное уточнение: оказывается, итоги не будут носить обязательный характер, и вообще это не совсем референдум, а что-то вроде опроса.
В числе первых отреагировал Пётр Порошенко, назвав идею о мирных отношениях с Россией — капитуляцией.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко решил, что референдум может привести к восстановлению дружбы с Россией, а это, по мнению одиозного депутата Рады, будет означать предательство памяти миллионов украинцев, которые борются за страну. Где эти миллионы и в чём заключается их борьба, Ляшко не уточнил, однако тут же проявил политическую гибкость и добавил, что вообще-то украинские власти не против восстановления отношений с Россией, лишь бы не ценой поражения.
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