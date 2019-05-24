Жена и дочь Виктора Бута получили долгожданную американскую визу

Алла Бут, жена отбывающего в США наказание россиянина Виктора Бута, сообщила, что она и дочь впервые с момента заключения мужа получила американскую визу.

В связи с этим теперь женщины планируют поездку на конец августа — начало сентября.

"Мы очень счастливы, так как до последнего момента не знали, чем все закончится. Ведь два раза мне уже приходилось переносить даты визита из-за задержки выдачи визы".

Длительность пребывания в США, по словам Аллы Бут, будет зависеть от финансов, но минимум месяц поездка продлится, передает РИА Новости.

В результате провокационной операции американских спецслужб в марте 2008 года в Бангкоке был арестован Виктор Бут. Выиграв в судах первой инстанции два дела об экстрадиции в США, апелляционный суд изменил постановление по одному из них. Американские власти не дождались окончания оформления и принятия правительственных решений и судебного разрешения на передачу им россиянина и вывезли Виктора Бута в США с нарушением таиландского и американского законодательства.

В Нью-Йорке жюри присяжных признало его виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США, убийства офицеров ВС США при исполнении служебных обязанностей, нелегального оборота средств ПВО и материальной поддержки терроризма. Россиянин был приговорен к минимальному сроку по данным обвинениям — 25 годам тюрьмы.

В общей сложности в тюрьмах Бут провел уже 11 лет.