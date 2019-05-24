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Чемпионат мира-2019 по хоккею 56 минут назад

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24 мая 201902:46

Никита Гусев: не ожидали, что будет так тяжело с американцами

Нападающий сборной России Никита Гусев, набравший три очка в победном матче чемпионата мира по хоккею с шайбой против американцев, признался, что не ожидал такого тяжелого четвертьфинала. Кроме того, россиянин покритиковал игру национальной команды в обороне.

"Не ожидали, что будет так тяжело, но сами виноваты. Когда ведем в счете, необходимо уверенней играть. Мы должны были лучше действовать в обороне, но допустили нервотрепку в конце", – приводит слова Гусева Чемпионат.com.

Напомним, что сборная России переиграла американскую команду со счетом 4:3 и вышла в полуфинал чемпионата мира, где сразится с финнами.

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