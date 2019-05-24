175 лет тюрьмы за свободу слова: США предъявили новые обвинения Ассанжу

17 новых обвинений выдвинул Минюст США против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Все претензии связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к национальной безопасности Штатов.

До сих пор американская сторона планировала судить Ассанжа только за участие в попытках взлома компьютерных сетей Пентагона (по словам адвоката Ассанжа, Штаты сняли фиговый листок, предполагавший, что все это касается только компьютерного взлома).

Новые обвинения означают, что в случае экстрадиции основателя Wikileaks из Великобритании его наказание будет значительно более суровым. По каждому пункту ему грозит до 10 лет; в сумме получается 170 лет плюс еще пять за взлом сетей.

В Wikileaks уже отреагировали на происходящее, назвав это безумием, концом журналистики в США и концом первой поправки, разрешающей свободу слова.

Адвокат Ассанжа в Вашингтоне Барри Поллак заявил, что уголовное преследование его подзащитного представляет серьезную для всех журналистов, которые хотят информировать общественность о деятельности американского правительства.

Такую же позицию, как сообщают РИА Новости, занял сенатор-демократ Рон Уайден. "Речь идет об использовании закона о шпионаже для обвинения получателя и распространителя секретной информации. Я крайне обеспокоен прецедентом, который это может создать, и потенциальной опасностью для работы журналистов и первой поправки", — сказал он.