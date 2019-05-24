Российские волейболистки потерпели второе поражение в Лиге наций

Женская сборная России потерпела второе поражение на предварительном этапе Лиги наций, который проходит в Бразилии. Российские волейболистки не смогли ничего противопоставить хозяйками турнира, уступив бразильянкам в трех партиях со счетом 15:25, 17:25, 14:25.

Следующая встреча россиянок в Лиге наций, выступающих в экспериментальном составе, состоится 28 мая. Соперницами нашей команды станут немецкие волейболистки.

Ранее на турнире сборная России уступила оппоненткам из Доминиканской Республики, а также взяла верх над китаянками.