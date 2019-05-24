В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.

Преступнику сделали смертельную инъекцию​​​, передает РИА Новости.

Лонг был приговорен к высшей мере наказания в 1985 году за убийство 22-летней девушки. Позже он признался в убийстве еще семи и изнасиловании по меньшей мере 40 женщин.

Сегодня смертная казнь в США разрешена на территории 31 штата (традиционным лидером по числу казней является Техас). Большинство заключенных выбирают летальную инъекцию. В некоторых штатах также разрешены расстрел, повешение и даже газовая камера.

В марте этого года президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение тем, что в штате Калифорния американцев не казнят (с 2006 года не был приведен в исполнение ни один смертный приговор).

Поддержка среди населения смертной казни постепенно снижается, хотя именно в Калифорнии все опросы последних десятилетий демонстрировали перевес мнений именно сторонников крайней меры. На это и намекал Трамп, говоря о том, что местный губернатор пошёл против выбора избирателей.

Заочная схватка Трампа и губернатора Калифорнии имеет старые корни. Действующий президент США давно и последовательно настаивает на расширении практики карательных мер, считая, что ее надо расширить на большее число общественно опасных правонарушений. На сегодняшний день в тюрьмах этого штата ждут приведения приговора в исполнение 737 заключённых.