Электронную визу обещают запустить по всей России в течение двух лет

Электронная виза может заработать на всей территории России в ближайшие полтора-два года. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Мы медленно, но поступательно двигаемся к тому, чтобы электронная виза в ближайшие полтора-два года заработала на территории всей страны", — сообщила Догузова в ходе своего выступления во Владивостоке на региональной сессии V Восточного экономического форума.

По ее словам, агентство будет поддерживать либерализацию электронной визы и расширить срок пребывания иностранца в нашей стране до 14 дней, передает "Интерфакс".

Предшественник Догузовой Олег Сафонов называл электронные визы одним из самых перспективных механизмов упрощения визовых процедур для иностранных туристов, к тому же стоимость получения такой визы меньше по сравнению с обычной.

Система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам заработала в августе 2017 года. Оформление производится без консульского сбора в форме электронного документа на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания в Российской Федерации до 8 суток.

С 1 июля электронные визы начнут действовать на территории Калининградской области.

Идею о применении электронных виз и краткосрочном безвизовом въезде туристов в страну поддерживает президент страны. В феврале этого года, выступая в рамках форума "Деловая Россия", Владимир Путин сказал, что нужно переходить к более широкому использованию электронных виз.

При этом президент указал, что хотя правоохранительные органы зачастую не разделяют энтузиазма по поводу безвизового режима для иностранцев, двигаться все равно нужно, так как с помощью запретов задачи развития в сфере туризма не решатся.