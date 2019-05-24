Ирландия и Чехия выбирают Европарламент

Сегодня второй день голосования в Европарламент. Это самые длительные выборы, они идут 4 дня.

Избирательные участки этим утром откроются в Ирландии и Чехии. При этом в Чешской Республике можно будет проголосовать еще и завтра.

Накануне волю граждан выясняли в Великобритании и Нидерландах. Лондон пообещал озвучить результаты в 27 мая, Амстердам предварительные итоги подвел еще до полуночи, сообщает "Россия 24".

Лидером гонки стала лейбористская партия. Из 26 мест, положенных Голландии, она получила 5. Правящей партии премьер-министра Марка Рютте досталось 4 мандата. А главными проигравшими оказались ультраправые. "Партия свободы", по предварительным подсчетам, будет иметь в Европарламенте лишь одно место.