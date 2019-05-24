Израиль обратился за помощью в тушении леса к России

Израиль обратился к России за помощью в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщил представитель израильского посольства в Москве.

Речь идет в первую очередь о помощи со стороны авиации.

Ранее Россия дважды отправляла самолеты на тушение пожаров в окрестности Хайфы. Сейчас огонь бушует в природных парках и заповедниках на западе страны. Местные власти эвакуировали несколько тысяч человек, проживавших в опасной зоне, сообщает "Россия 24".

Распространению пожара, помимо жары, способствовал еврейский праздник Лаг ба-Омер, когда последователи иудаизма традиционно жгут костры.