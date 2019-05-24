Гениальность да Винчи объяснили его гиперактивностью

Дефицит внимания и гиперактивность могли быть причиной гениальности Леонардо да Винчи.

Это предположил профессор нейрофизиолог Королевского колледжа Лондона. Свои доводы он опубликовал в журнале "Брейн".

Один из главных аргументов — неспобность довести работу до конца. Ну а гиперактивность объясняет широкий спектр деятельности и непредсказуемость поступков, передает "Россия 24".

Диагноз да Винчи попытались поставить спустя 500 лет после его смерти.