Баскетболисты "Торонто" вышли вперед в полуфинальной серии НБА с "Милуоки"

В пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации "Торонто Рэпторс" на чужой площадке оказался сильнее "Милуоки Бакс" со счетом 105:99 (22:32, 24:17, 26:26, 33:24). Для выхода в финал "хищникам" осталось одержать одну победу.

Самым результативным игроком матча стал форвард канадцев Кавай Леонард, набравший 35 баллов. В составе "оленей" больше всех очков оказалось на счету Янниса Адетокунбо (24).

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу "Торонто". Следующая встреча полуфинала НБА состоится 26 мая на домашнем паркете "Милуоки".