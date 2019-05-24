Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников
Компания-разработчик SpaceX сообщила, что тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников, предназначенных для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Запуск был осуществлен на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида, передает "Интерфакс".
Общая масса груза, выведенного на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, — 18,5 тонн.
Через час после запуска на высоте 440 километров спутники системы Starlink отделились от ракеты.
Через восемь с половиной минут после старта многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на автоматической плавучей платформе у берегов штата Флорида.
Выведенные на орбиту спутники Starlink – первые из планируемых космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет в любом уголке планеты.
Планируется, что все они (около 12 тысяч) будут выведены на орбиту после 2020 года.
Владелец SpaceX Илон Маск ранее говорил, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, минимум шесть аналогичных запусков ракет с 60 спутниками.
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