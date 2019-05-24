Андрей Василевский: отдадим должное американцам, они показали хороший хоккей

В четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России обыграла команду США со счетом 4:3. Российский голкипер Андрей Василевский, признанный лучшим игроком встречи, после игры поделился впечатлениями.

"Очень хороший соперник, по уровню сопоставимый с нашей командой. Упорная игра получилась, но мы победили. Готовимся дальше, – приводит слова Василевского пресс-служба ФХР. – В чем превзошли США? В голах".

Василевский также сообщил, что это был один из самых сложных матчей на турнире, при этом он уточнил, что главные матчи только впереди: "был неплохой баланс между опасными моментами и бросками. Отдадим должное американцам, там играют очень мастеровитые хоккеисты, показали хороший хоккей. Надо сейчас уже забыть об этой игре и смотреть вперед. ", – подытожил российский голкипер.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная России в субботу, 25 мая на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе сыграет с командой Финляндии.