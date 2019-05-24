В Дагестане уничтожены трое боевиков

В Дагестане ликвидированы трое бандитов. На месте боевого столкновения обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы.

Подробности спецоперации пока не сообщаются. О ликвидации боевиков сообщает "Интерфакс", ссылаясь на представителя Национального антитеррористического комитета.