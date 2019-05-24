Новости Происшествия

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24 мая 201909:24

В Дагестане уничтожены трое боевиков

В Дагестане ликвидированы трое бандитов. На месте боевого столкновения обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы.

Подробности спецоперации пока не сообщаются. О ликвидации боевиков сообщает "Интерфакс", ссылаясь на представителя Национального антитеррористического комитета.

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